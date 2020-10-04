Gözaltına alınınca 48 yıldır pembe kimlik kullandığı ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş bir kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi de yaralandı. Şüphelilerden Zeytin Aksun da yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Aksun'un 48 yıldır pembe nüfus cüzdan kullandığı ortaya çıktı.

Esenyurt Meydanı'nda geçen cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Zeytin Aksun'un aralarında bulunduğu bir grup taksici, buradaki durağa geldi.

Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan, silahı olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yaralanan Aksun ve 2 kişi ise yaralandı.

Üzerinden pembe kimlik çıkan Aksun'un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkodda cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen 'K' yazıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Aksun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Askerliğini yapmayan Aksun'un 2 çocuğu bulunduğu, çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Aksun ve beraberindekiler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.