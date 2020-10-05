ABD'li YouTuber'ın 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' çağrısı sosyal medyayı karıştırdı

ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken, bir çok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor. Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.

Yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi. Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. Amerika için neyin doğru olduğunu bilmek için k.çıma ihtiyacın yok, o yüzden OY VER!" diye yazdı.

Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 10.000'den fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people “willingly voted for Biden.” According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE — Def Noodles (@defnoodles) October 1, 2020

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YouTube doğrulama rozeti kaldırıldı

Mongeau'ın paylaşımlarının ardından YouTube kanalının doğrulama rozetinin kaldırıldığı görüldü. YouTuber'ın başlattığı kampanya nedeniyle 'oy satın alma' suçu işlediği tahmin ediliyor.

Tana Mongeau Loses YouTube Verification, Possibly for Offering Nudes for Biden Votes https://t.co/OnDU2eFUJZ — TMZ (@TMZ) October 4, 2020

​Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne göre, "herhangi bir kişiye oy vermek veya oy kullanmak veya herhangi bir adaya veya herhangi bir adaya karşı oy kullanmak için harcama yapan veya teklifte bulunan kişi" para cezası ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Vox'ta yer alan habere göre ise, ABD'de 21 eyalette oy pusulası ile fotoğraf çekmek yasal olsa da en az 16 eyalette ise yasa dışı.

​Sosyal medya kullanıcılarından bazıları YouTuber'ın bu hareketini desteklerini söylerken bazıları da Mongeau'un suç işlediğini söyledi.