Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.
Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.
'Biraz sonra gelin'
O anları cep telefonuyla kaydeden yurttaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz” diyerek buzağıları seslendi.
Kars’ta veterinere giden 2 buzağı sosyal medyanın gündemi oldu https://t.co/Gbk6HTPekY pic.twitter.com/j3eXYL7q7K— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2020
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