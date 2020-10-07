Kars’ta veterinere giden 2 buzağı sosyal medyanın gündemi oldu

Kars’ta iki buzağının veteriner kliniğinin önünde beklediği anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çokça kez paylaşıldı.

Kars’ın Selim ilçesinde veteriner Hekim İbrahim Özbey’in kliniğine gelen iki buzağı, kapalı bulunan dükkanın önünde bir süre bekledi.

Klinikten kimse çıkmayınca buzağılar geldikleri yöne giderek gözlerden kayboldu.

'Biraz sonra gelin'

O anları cep telefonuyla kaydeden yurttaş, “Hastalamış, neyin var. İbrahim yoktur, İbrahim yok. Birazdan gelin. Bana inanmıyor musunuz” diyerek buzağıları seslendi.