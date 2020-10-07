Defilede, içinde hadis geçen bir şarkı çalan Rihanna Müslümanlardan özür diledi

Rihanna'nın kendi markasının iç çamaşırı defilesinde hadise yer vermesi tepkilere neden oldu. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Rihanna, özür diledi ve "Bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, geçen cuma günü 'Savage x Fenty' adlı iç çamaşırı markasının moda defilesini gerçekleştirdi.

Defile esnasında ise CouCou Chloe'nin İslami bir hadise yer verdiği 'Doom' isimli şarkısının çalınması ise tepkilere neden oldu.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin artması üzerine yazılı bir açıklama yapan Rihanna ise, bütün Müslümanlardan özür dilediğini söyledi.

pic.twitter.com/09DHebf0SV — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) October 6, 2020

​Rihanna'nın özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Savage x Fenty Show’umuzdaki kasıtılı olmayan büyük bir hataya dikkat çektikleri için Müslümanlara teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi, bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve bu yüzden bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Artık böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayacılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim."