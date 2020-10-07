Araştırma: Facebook'ta kendileriyle ilgili dürüst olan kullanıcılar daha mutlu

Columbia Üniversitesi'nde Facebook kullanıcıları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyada hayatı ve dış görünüşüyle ilgili gerçek bilgileri paylaşanlar, başkaları gibi görünmeye çalışanlardan daha mutlu.

Dünyada sosyal medya kullanımı her gün daha artarken bu araçların kullanım şekliyle insanların kişiliği arasındaki ilişkiye dair bir başka araştırma daha yapıldı.

Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre sosyal medyada dürüst olan ve kendileri hakkında doğru bilgileri veren insanlar, kişilik özelliklerine bakılmaksızın daha mutlu.

2007 ile 2012 yılları arasında 10 bin 560 Facebook kullanıcısına ait verilerinin analiz edildiği araştırmada, gönüllü katılımcılar; dışadönüklük, nezaket, vicdanlı olmak, duygusal dengesizlik ve açık sözlülük gibi kişisel özelliklerini belirlemek için bir dizi testi tamamladı.

Daha sonra testten elde edilen sonuçlar, kullanıcıların sosyal medya davranışlarına dayalı olarak bilgisayarın yaptığı kişilik tahminleriyle karşılaştırıldı.

Bilgisayarın yaptığı tahminler, Facebook'ta beğenme ve durum güncellemelerinde kullanılan dile dayalı olarak yapıldı.

Gerçek hayattaki kişilikleriyle sosyal medya kişilikleriyle daha iyi şekilde örtüşen insanların hayatlarından daha fazla memnun oldukları saptandı.

Tatiller, güzel fotoğraflar, harika arkadaşlıklardan oluşan bir dünya...

Yazışmalardan sorumlu yazar ve üniversitede doktora öğrencisi olan Erica Bailey, konuya ilişkin, "Dürüstlüğün psikolojik faydaları olabilir" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya, insanların hayatının egzotik tatillere gitmek, sağlam arkadaşlıklar kurmak, fotojenik fotoğraflar çekilmek ve sağlıklı yemekler yemekle geçtiğine dair yapay bir dünya olabilir" diyen Ms Bailey, şunları ekledi: "Aslında insanların kendilerini ideallerindeki gibi yansıtma isteği üzerine inşa edilmiş koca bir sektör var. Örneğin FaceTune gibi uygulamalar, ten renginden fiziksel özelliklere kadar kullanıcılara kendileriyle ilgili her şeyi değiştirme olanağı veriyor.

'Sosyal medya kullanıcıları kendi kendilerinin küratörleri'

Bu 'öz-idealleştirme perspektifi' doğrultusunda, söz konusu araştırma, sosyal medyada kullanıcıların kendi kimliklerini genelde idealize edilmiş, abartılmış ya da gerçek olmayan şekillerde yansıttıklarını gösterdi. Aslında sosyal medya kullanıcıları başkalarına sundukları içeriği baştan yaratıp veya elden geçirerek kendi çevrimiçi kimliklerinin küratörleri gibi davranıyor."