İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı: Lütfen tedbiri elden bırakmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Yarın sağanak yağışa dikkat☔⚡️⛈



❗Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



📍Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.



🟨 #TuruncuUyarı



📎🔍 https://t.co/4VGinf0LAX pic.twitter.com/UMTp3nGMCn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2020

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde 'İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor' başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi: