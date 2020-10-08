Didim'de deniz altında 5 bin yıllık liman kalıntıları bulundu

Didim Kültür Mirası Koruma Derneği ve Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, tekne gezisi esnasında, Tavşan Adası'nda su altında liman kalıntılarını tespit etmesi üzerine, Didim Kaymakamı Halil Avşar, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer ve Milet Müze Müdürü Baran Aydın ile bölgeye gitti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada kalıntılarla ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi:

"Keşif çalışmalarında Helenizm oryantasyon tarihini yeniden ele almamız gerektiğini düşündüğümüz bir resimle karşı karşıyayız. Burası milattan önce 5 bin yılına dayanan kalıntıları bize resmetti. Bu kalıntılar, kısmen su altında ve su üstünde olmak üzere bir liman olduğunu bize anlattı. Liman, Minos kültürü, Minos medeniyetine ait bir yapı. Dolayısıyla bölge tarihinde Minos kültürünün, bölge üzerinde, Didim üzerinde güçlü etkisini bize açıklıyor."

Kalıntıların özelliklerine de değinen Tuncer, "Tavşan Adası'nın 7-8 kilometre açığına kadar liman kalıntılarını tespit ettik. 2,5 metre ile 5 metreye kadar bir alanda kalıntılar dağılmış durumda. Burası bir deprem göçüğü ve muhtemelen Helenizm öncesinde meydana gelen bir deprem sonrasında su altında kalmış bir liman yapısı. Dolayısıyla bu bölge üzerinde söylüyorum, Minos uygarlığını biraz göz ardı etmişiz. Dolayısıyla bu buluntuların, literatüre bu açından yeniden kazandırılması bölgede Helenizm oryantasyon kültürünü yeniden ele almamız gerektiğini bize anlatıyor" diye konuştu.

Didim Turizm Derneği Başkanı Şentürk de eşiyle tekne gezisinin ardından Tavşan Adası'nda denize girdiğinde tesadüfen kalıntılara rastladığını anlattı.