Avustralyalı sörfçü, cankurtaran İHA'sı sayesinde köpek balığı saldırısından kurtuldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sharpes Plajı yakınlarındaki Ballina açıklarında dün profesyonel sörfçü Matt Wilkinson sörf yapmak için açıldı. Wilkinson, dalgaları yakalamaya çalıştığı sırada beyaz bir köpekbalığı tarafından takip edildi.

Bölgede bulunan cankurtaran kuruluşu Surf Life Saving’e ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile köpekbalığı fark edilince İHA Wilkinson’ın yanına indirilerek kıyıya dönmesi konusunda uyarıldı. Tespit edilen köpekbalığının ardından plaj tamamen boşaltıldı ve ertesi güne kadar kapatıldı.

Avustralyalı sörfçü, cankurtaran İHA'sı sayesinde köpekbalığı saldırısından kurtuldu: 'Kendi başıma dolaşıyordum, bir su sıçraması duydum fakat hiçbir şey göremedim. Sonra İHA aşağı inerek bana bölgede bir köpekbalığı olduğunu, sahile geri dönmemi söyledi'https://t.co/J5FTdhS9Lv pic.twitter.com/AG47nex9WB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 8, 2020

​Wilkinson yaptığı açıklamada, "Ben sadece kendi başıma dolaşıyordum ve bir su sıçraması ve gürültü duydum ve etrafa baktım fakat hiçbir şey göremedim. Sonra İHA aşağı indi ve bana bölgede tehlikeli bir köpekbalığı olduğunu söyledi. Sahile geri dön dedi" ifadelerini kullandı.

Wilkinson, “Biraz tuhaf hissederek kıyıya geldim ve cankurtaranlar bana görüntüleri gösterdi. Orada olduğunu bilmeden ne kadar yaklaştığını fark ettim. Bacağım için gidiyor gibi görünüyor fakat sonra fikrini değiştiriyor” dedi.

İHA operatörü Beau Monks ise, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki beyaz köpek balığını günün yedinci uçuşu sırasında gördüklerini belirtti. Monks, “Oldukça hızlı hareket etti. Onu takip ediyordum ve cankurtaranlara haber verdim. Herkesi sudan çıkarmak için İHA üzerindeki hoparlörü kullandım” dedi.

Surf Life Saving’e ait olan İHA'lar, yüzücüleri ve cankurtaranları köpek balıkları da dahil olmak üzere denizdeki her türlü tehlikeye karşı uyarmak ve korumak için kullanılıyor. İHA'lar, şu anda 8 milyon dolarlık girişimin bir parçası olarak Yeni Güney Galler'deki 34 plajda deniz olaylarını izlemek için kullanılıyor.