Kayıt
17:38 09 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Van'da 5 bin yıl öncesine ait yaşamın izleri bulundu

    © AA / Özkan Bilgin
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1043001473_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_454036b00b3b8c534d59768d054e8e0d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202010091043001599-vanda-5-bin-yil-oncesine-ait-yasamin-izleri-bulundu/

    Van'ın Gürpınar ilçesindeki İremir Höyüğü'nde bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında Erken Tunç Çağı'na ait buluntulara rastlandı.

    Gürpınar'ın Otbiçer mahalleside bulunan İremir Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle başlatılan kazı çalışmalarında kentin tarihe ışık tutacak yeni bilgiler elde edildi. 

    Van Müzesi Müdürü Erol Uslu başkanlığında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanifi Biber'in danışmanlığında, antropolog, arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan 15 kişilik ekip, yüzey araştırmaları sırasında keşfedilen höyükte başlatılan kazı çalışmalarında Erken Tunç Çağı'na ait yaşam alanını ortaya çıkardı.

    Bir konutun depo bölümü olarak kullanıldığı tahmin edilen alandan çıkarılan çanak, çömlek ve seramiklerle Erken Tunç ve Demir çağlarına ait yaşamın izleri arkeologları heyecanlandırdı.

    'Kısa sürede hedefimize ulaştık'

    Kazı Başkanı Uslu, birinci derece sit alanı içinde yer alan höyükte bu yıl arkeolojik kurtarma kazısı başlattıklarını söyledi. Höyükte bölgede yaşayan medeniyetlerin izlerini tabaka halinde görmenin mümkün olduğunu belirten Uslu, şunları dile getirdi:

    "Van'da bugüne kadar 28 farklı noktada kazı çalışması yürütüldü. Bu çalışmalar arasında sadece 3 noktada (Dikkaya, Tilkitepe ve Karagündüz) höyük alanları var. Urartu öncesi tarihi kalıntılara ulaşılması için höyük kazıları çok önemli. İremir Höyüğü'nden çıkardığımız buluntular, Erken Tunç Çağı'nı gösteriyor. Bu da burada Urartu öncesi bir yaşantının olduğunu gösteriyor. İremir Höyüğü'nü çok önemsiyoruz çünkü burada tarih boyunca yaşamış medeniyetlerin izlerini bir bütün olarak görebiliyoruz. Kısa sürede de hedefimize ulaştık."

    'Erken Tunç Çağı'nı belgeliyor'

    Doç. Dr. Hanifi Biber de bilimsel kazı çalışmalarıyla hem höyüğü kurtarmayı hem de Van'ın dip tarihine ışık tutmayı amaçladıklarını belirtti.

    İki bölümden oluşan höyükten bilimsel anlamda çok büyük beklentilerinin olduğunu vurgulayan Biber, Van'da bugüne kadar birçok kazının yapıldığını ancak bunların kentin gerçek tarihini ve kronolojisini anlamaya yeterli olmadığını ifade etti.

    İremir Höyüğü'nün bu anlamda çok önemli olduğunun altını çizen Biber, "Kazı çalışmaları sırasında çok farklı tabakaların üst üste olduğunu gördük. Temizlik ve plan kare çalışmalarında ilk andan itibaren çok ümit verici bulgularla karşılaştık. Yüzeye oldukça yakın bir bölgede duvar örgüsü buldu. Bunun Demir Çağı'na ait olduğunu düşündük. Hemen altında Erken Tunç Çağı tabakası bulunuyor. Alt tarafında da yaklaşık üç metre yüksekliğe sahip İlk Tunç Çağı tabakası var. Oldukça yüksek bir tabaka. Bu, bize burada çok uzun soluklu bir yaşamın olduğunu gösteriyor" dedi.

    Yaptıkları çalışmalarda ilk yılın şansı olarak yüzeyin bir metre kadar altında bir mekanla karşılaştıklarını anlatan Biber, şu bilgileri verdi:

    "Burası büyük olasılıkla yerleşim alanının kenar bölümlerini oluşturuyor. Bu mekanın hem gerek mimari formu gerekse içindeki buluntular kesinlikle Erken Tunç Çağı'na ait olduğunu belgeliyor. Yani günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait. İçinde bir depo kabı söz konusu. Bu da bize bir evin müştemilatı olduğuna ilişkin izler sunuyor. Mekanda Erken Tunç Çağı'na ait seramik parçaları çıktı. Bu kadar üst kotlarda böyle bir mekanla karşılaşmamız bizi açıkçası hem şaşırttı hem de mutlu etti. Önümüzdeki kazı çalışmalarında höyüğün konisinde çok daha büyük konutlarla karşılaşacağımızı bekliyoruz. Höyüğün alt kotlarında ise Kalkolitik ve Neolitik çağlara kadar inmeyi ümit ediyoruz."

    Etiketler:
    Tunç çağı, Hanifi Biber, Urartu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erken Tunç Çağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye, İremir Höyüğü, Arkeolojik kazı, Gürpınar, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İkinci Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türk ordusunun kontrolü sağladığı Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde kalması nedeniyle BMGK kararıyla 1974'te boşaltıldı ve iskana kapatıldı
    46 yıl sonra halkın ziyaretine açılan Maraş'tan kareler
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet