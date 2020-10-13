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    Kardinal Agostino Vallini'nin yönettiği törenle 2006'da 15 yaşındayken lösemiden ölen Carlo Acutis, 'mübarek' ilan edildi.

    15 yaşında ölen genç, 21. yüzyılda aziz ilan edilecek ilk kişi olma yolunda

    © AP Photo / Gregorio Borgia
    Yaşam
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    Katolik Kilisesi'nin başı Papa Francis, 2006 yılında 15 yaşındayken lösemiden ölen bir İtalyan genci 'internetin koruyucu azizi' ilan etme yolunda ilk somut adımı attı. 

    Papa Francis, interneti Katolik öğretilerini yaymak için ilk kullananlardan biri olan, ancak 15 yaşındayken lösemiden hayata gözlerini yuman Carlo Acutis'i 'mübarek' ilan etti.  

    Böylece PlayStation oynayıp köpek videoları çeken, kot pantolon ve Nike giyen tipik bir ergen olan Carlo Acutis'in 21. yüzyılda aziz ilan edilen ilk kişi olmasının yolu açıldı. 

    'İnternetten sorumlu aziz' ilan edilmesi için kampanya

    Katolik çevrelerin 'internetten sorumlu aziz' ilan edilmesi için kampanya yürüttüğü Carlo, çok küçük yaşta dine ilgi gösterip kilise ziyaretlerine başlamış ve 7 yaşında komünyon ayini alma istisnasına nail olmuş. 9 yaşındayken de kendi kendine bilgisayar eğitimi alıp bilgisayar programlama ve grafik tasarım öğrenmiş, 2006'daki ölümüne dek Katolik örgütlerin websitelerini kurmasının yanısıra mucizeler kataloğu sunan bir websitesi hazırlamıştı.  

    Papa'nın mübarek ilan etme deklarasyonunu kardinal okudu

    Cumartesi günü Assisi kentindeki Aziz Francis Bazilikası'nda Kardinal Agostino Vallini'nin düzenlediği ve annesiyle babasının da katıldığı kutsama töreninde, Carlo'nun kıvırcık saçlı gülümseyen dev portresi ışıklar altında yavaş yavaş açıldı. Törenden önce Carlo'nun eşofman ve spor ayakkabı giymiş haldeki bedeni saygılarını sunmak isteyenler için bir başka ibadethanede sergilenmeye başladı. Kalbi de bazilika da sergilenecek.

    İnternet aracılığıyla tanrı inancını yaymakla övülen 'bilgisayar dehası' oğlu için "Webin karanlık yüzüne aydınlık cevaptı" diyen annesi, hayatıyla internetin iyiliğin yayılması için kullanılabileceğini gösterdiğini söyledi.

    Carlo'nun ölümünün ardından Milanolu ailesinin ikinci evinin bulunduğu Assisi piskoposluk bölgesi, Vatikan'a çocuğun aziz olarak tanınması yönünde dilekçeyle başvuru yaptı. Çocuğun e-postaları ve bilgisayar arama geçmişini inceleyen ve tanıklarla görüşen piskoposluk, ardından aziz ilan edilmek için gerekli olan mucize şartının gerçekleşip gerçekleşmediği aşamasına geçti.

    Annesi, tüm dünyadan insanların kendisini aradığını ve oğlu için dua ettikten sonra kısırlıktan kansere pek çok tıbbi sorunlarının çözüldüğünü bildirdiklerini beyan etti. Ağır pankreas hastası olan 7 yaşındaki Brezilyalı bir çocuğun Carlo'nun gömleğinin parçasıyla temas ettikten sonra açıklanamaz şekilde iyileştiği iddiası, şubat ayında Papa tarafından Carlo'nun mucizesi olarak tanındı. Bunu da 10 Ekim'de Carlo'yu mübarek ilan etmesi izledi. İkinci bir mucize daha Carlo'ya atfedilir ve Papa tarafından tanınırsa, resmen aziz ilan etme töreni yapılacak. 

    Bugüne dek Katolik Kilisesi tarafından aziz ilan edilen 10 binden fazla kişi arasında çocuk ya da ergen yaşta ölenlerin sayısı sadece 120.

    Etiketler:
    Carlo Acutis, ergen, mübarek, aziz, Ayin, Tören, Web sitesi, internet sitesi, internet, ergenlik, genç, Katoliklik, Katolik Kilisesi, Vatikan, Assisi, İtalya
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