Şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi şikayetçi oldu: Beni dövdü

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, şarkıcı Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak, dayak yediği iddiasıyla darp raporu alıp polise başvurdu.

Şüpheli olarak ifadesi alınan Ferman Toprak ise suçlamaları kabul etmedi.

Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giden Hilal Toprak ifadesinde, eşiyle evlilikleri süresince sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Eşimle cumartesi günü arkadaşımızın doğum günü partisine gittik. Burada alkol aldık. Alkolün de etkisiyle sözlü tartışmaya başladık. Eve dönerken araç içerisinde tartışma devam etti ve eşim bana hakaret etti. Daha sonra kollarıma, yüzüme ve başıma vurdu. Beni dövdü. Beni daha önce de dövdü. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Şikayetin ardından polis merkezinde ifadesi alınan şarkıcı ise, "Eşimle arkadaşımızın doğum günü partisinde alkol aldık. Hatırlamadığım bir nedenden sözlü tartışma yaşadık. Eşimin iddia ettiği gibi kendisine hakaret etmedim. Eşimi darp etmedim” ifadelerini kullandı.

Hilal Toprak, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından eşiyle boşanacağını açıklamış, daha sonra paylaşımını silerek boşanmanın olmayacağını duyurmuştu.