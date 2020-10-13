Apple'ın iPhone 12 lansmanı başladı

Apple’ın iPhone 12 ailesini tanıtacağı “Hi, Speed” yani “Merhaba, Hız” isimli etkinliği başladı. Lansmanda ilk görücüye çıkan ürün HomePod’un ufak modeli HomePod Mini oldu. Üst kısmında dokunmatik bir ekran yer alan akıllı hoparlör Apple Music and Apple Podcasts ile çalışıyor. Söz konusu ürünün Türkiye’de satışa sunulması beklenmiyor.

Yıllardır Eylül ayında gerçekleşen yeni telefon sunumları, bu sene koronavirüs salgını sebebiyle kısa süreli bir erteleme yaşadı ve geçen ay yeni servisler, yeni Apple Watch ve iPad serisi tanıtıldı.

Yeni iPhone modellerinde 5G desteği olacağı resmi olarak açıklandı. iPhone modellerinde yer alacak 5G teknolojisi şu an için Türkiye'de aktif olarak kullanılmıyor.