Araştırma: 10 çalışandan 9'u nerede çalışacağını seçme özgürlüğü istiyor

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, her 10 çalışandan yaklaşık 9'u, Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikten sonra evden mi yoksa ofisten mi çalışmayı seçebilmek ve çalışma saatleri içinde daha fazla özerkliğe sahip olmak istiyor.

ABD'li çok uluslu ağ teknolojileri şirketi Cisco Systems, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'da 12 farklı sektörden 10.000 çalışanla 'Workforce of the Future' (Geleceğin İşgücü) isimli bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 87'si, Kovid-19 kısıtlamaları hafifledikten sonra nerede, nasıl ve ne zaman çalışacaklarını seçme özgürlüğüne sahip olmak istediğini belirtti.

Buna göre, her 10 çalışandan yaklaşık dokuzu, ne zaman evden, ne zaman ofisten çalışmak istediklerini kendileri belirlemek istiyor.

Cisco Başkan Yardımcısı Gordon Thomson, şirketlerin çalışanların yeni taleplerini karşılamaya yardımcı olmak için nasıl çalışacaklarını yeniden yapılandırmaları gerektiğini söyledi.

Thomson, ayrıca, yeni düzen ile şirketlerin teknolojiden daha fazla yararlanması gerektiğini belirterek "Örneğin, bir evde ısınmayı ve aydınlatmayı izleyen sensörler, ofiste ise sosyal mesafeyi ve maske takıp takmadığını kontrol eden teknolojilerden faydanılabilir" dedi.