Xiaomi’den Apple’a şarj aleti göndermesi

Apple’ın hem kulaklığı hem de şarj adaptörünü ayrı bir şekilde satma kararına Xiaomi’den gönderme geldi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın iPhone 12 serisinin kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklık yer almayacak. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye neden oldu.

Apple’ın bu kararına Android cephesinin önemli isimlerinden Xiaomi’den bir gönderme geldi. Xiaomi tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda Apple’ın kararına gönderme yapıldı.

Efsane Redmi Note 9 Pro’nun kutu içeriğine yakından bakın istedik. 😎 pic.twitter.com/If2CXDkwi6 — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) October 14, 2020

Mi 10T Pro’nun kutusu ve içinde yer alan şarj cihazının fotoğrafını paylaşan şirket fotoğrafa “Endişelenmeyin, hiçbir şeyi kutunun dışında bırakmadık” notunu düştü.