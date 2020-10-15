Jehan Barbur: Daha ne kadar süre faturalarımızı ödemek için debeleneceğiz?

Şarkıcı Jehan Barbur, pandemi dolayısıyla sahnelerin hâlâ kapalı olduğuna işaret ederek, "Daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz? Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız? Bilmek isterdik..." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler birçok sektörü derinden etkiledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sürecin belirsizliğine ve işsizliğe dikkat çeken ünlü sanatçı Jehan Barbur, "Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız?" diye sordu.

​Barbur, "Biz müzisyenler daha kaç gün, kaç ay susacağız? Ne kadar zaman daha işsiz kalacağız ve her şeye rağmen daha ne kadar süre faturalarımızı, kiramızı, kredilerimizi, kartlarımızı ödemek için debeleneceğiz? Sahneden daha kaç zaman uzak kalacağız? Bilmek isterdik..." ifadelerini kullandı.