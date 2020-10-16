ABD ve Avrupa'da Twitter'a erişim sorunu

Downdetector web sitesine göre ABD ve Avrupa'dan Twitter kullanıcıları, platforma erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi.
Kullanıcıların yaklaşık yüzde 60'ı web sitesine erişimde sorun yaşadığını, yüzde 27'si ise platforma iPhone ve iPad uygulamalarından erişemediğini belirtti.
Bununla birlikte Türkiye'de de platforma erişim sorunu yaşanıyor.
#twitterdown? pic.twitter.com/izXd0rggP2— Jason Nellis (@jasonnellis) October 15, 2020
Am I the only having issues loading twitter??— ASO OKE &LACE VENDOR🇳🇬 (@wuragold2) October 15, 2020
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