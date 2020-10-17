Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç’un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rahmi Koç, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini pandemi döneminde de gerçekleştirdi. Davete katılacak tüm misafirlerden Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırmaları istenmişti.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, Rahmi Koç'un test yaptırmayanı da davete almadığı basına yansımıştı.

9 Ekim'de 90 yaşına giren Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.