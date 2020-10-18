Mersin'de 'mobil kuaför' hizmeti

Kuaför olarak dizayn edilen, üzerinde ‘Yar saçların lüle lüle’ yazılı otobüs hizmete girdi. Özellikle kentin kırsal kesimlerinde yaşayanlara hitap eden kuaförde saç kesimi, saç boyası, tıraş, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yapılıyor. Hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edilen araçta hem kadın, hem erkek bölümü bulunuyor.

© İHA Bugüne kadar 8 mahalleyi dolaşan mobil kuaför, 163 kişiye hizmet götürmüş oldu.

Projeye ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, "Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Yaşlı, genç, engelli, kadın, erkek kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz" dedi.