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    Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti

    Yaşam
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202010191043056256-viruse-inanmayan-fenomen-dima-stuzhuk-koronadan-hayatini-kaybetti/

    Spor eğitmenliği yapan ve bu alandaki paylaşımlarıyla Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Hastalığa Türkiye ziyareti sırasında yakalandığı belirtilen Stuzhuk, daha önce Kovid-19'a inanmadığını söylemişti.

    Daha önce koronavirüse inanmadığı yönünde açıklamaları tepki çeken 33 yaşındaki Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

    Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk, hastalığa yakalandığını "Hastalığa yakalanana kadar Kovid-19'a inanmayan biriydim" ifadeleriyle duyurmuştu. 

    Stuzhuk, takipçilerini virüsü küçümsememeleri konusunda uyarmıştı.

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    КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.

    Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy)'in paylaştığı bir gönderi ()

    'Türkiye tatilinde yakalandı'

    The Sun'da yer alan habere göre, spor eğitmenliği de yapan Stuzhuk, koronavirüse Türkiye tatili sırasında yakalandı. Haberde Stuzhuk'nin bir paylaşımında Türkiye'de boğaz ağrısı ve nefes zorluğu yaşadıktan sonra koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi. 

    Stuzhuk'un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini söyledi. Sofia ayrıca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Tanrım, sağlığın hakkında uyarılarımı ciddiye almadığın için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. 

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    Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻

    Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)'in paylaştığı bir gönderi ()

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