İddia: Nusret'in önündeki kuyrukta bekleyenler figüran

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Nusret’in dükkânları önündeki kalabalık hakkında bir iddiada bulundu.

Ün, “Nusret’in dükkânları önündeki kalabalığa hiç anlam veremiyordum... Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum... İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret’in, Etiler ve Nişantaşı’ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş” ifadesini kullandı.