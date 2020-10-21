Miley Cyrus: Uzaylılar tarafından kovalandım, artık gökyüzüne eskisi gibi bakamam

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını ve ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, zamanında 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını iddia etti. Kovalamacının ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini söyleyen şarkıcı, bahsettiği karşılaşmanın 'kendisini çok kötü ettiğini' belirterek 'bir daha asla eskisi gibi gökyüzüne bakamayacağını' kaydetti.

Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens'a röportaj veren Cyrus, "Arkadaşımla San Bernardino'dan geçerken bir çeşit UFO tarafından kovalandım" ifadelerini kullandı.

O gün uyuşturucu almış

"Ne gördüğümden oldukça eminim" diyen şarkıcı, aynı gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de söyledi.

'Tehdit altında hissetmedim'

Gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini dile getiren Cyrus, şöyle devam etti:

"Uçtuğunu ben de arkadaşım da gördük. Yolda başka birkaç araba daha vardı ve onlar da bakmak için durdular, bu yüzden gördüğüm şey gerçekti. Esasında kendimi hiç tehdit altında hissetmedim, fakat uçan nesnenin önünde oturan bir varlık gördüm."

'Göz teması kurduk'

"Bana baktı ve göz teması kurduk ve bence aslında beni sarsan buydu, tam olarak anlayamadığım bir şeyin gözlerine baktım" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Bu beni beş gün kadar sarstı. Beni mahvetti. Artık gökyüzüne aynı gözle bakamam. Geri gelebileceklerini düşündüm" diye ekledi.