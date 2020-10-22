Televizyon dizisindeki sahne gündeme oturdu: 'İnsan aynı anda niye iki kadını sevemesin?'

Sadakatsiz dizisinin Kanal D'de 21 Ekim Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde Derya ile Volkan isimli karakterler baş başa bir konuşma gerçekleştiriyor. Derya Volkan'a artık bir seçim yapması gerektiğini ve doğru olanın Derin'den ayrılmak olduğunu söylerken, Kalbinin iki kadın için de attığını söyleyen Volkan, ikisinden de vazgeçmeyi göze alamayacağını söylüyor.

Dizinin dikkatleri üzerinde çeken sahnesinde şu ifadelere yer veriliyor:

“İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden... İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?”

TV dizisindeki sahne gündeme oturdu: İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü... İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?https://t.co/QCGByFKRcd pic.twitter.com/TeAFNyZhBf — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 21, 2020

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