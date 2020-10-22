Gürcistan Bankası’nda ikinci soygun vakası: Para nakliye aracından 75 bin dolar çalındı

Gürcistan Bankası’na ait bir para nakliye aracı, Kobuleti kentinde soyuldu, araçtan 75 bin dolar çalındı.

Gürcistan’dan iki gündür arka arkaya banka soygunu haberleri geliyor. Pirveli televizyonun aktardığına göre, Gürcistan Bankası’na ait bir para nakliye aracı Kobuleti kentinde soyuldu.

Araçta bulunan 75 bin dolar çalındı.

Gürcistan Bankası’na yönelik dün de bir soygun vakası gerçekleşmişti. Bankanın Zugdidi kentindeki şubesinde bir soyguncu saatler süren pazarlıkların ardından teslim olmuştu. Silahlı soyguncu çok sayıda kişiyi rehin almıştı.