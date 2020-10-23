Çinli çocuk bir yıl boyunca kafasında büyük bir sülükle yaşadı

Çinli doktorlar, 5 yaşındaki bir çocuğun kafasında bir sülük buldu. Sülüğün bir yıldan fazla bir süredir çocuğun kafasında yaşadığı belirtildi.

Küçük çocuk uzun zamandır nefes alma sorunu ve boğazındaki ağrıdan şikayetçiydi. Çocuğun anne babası onu kendi yöntemleriyle tedavi etmeye çalıştı, ama durumu giderek daha da kötüleşti.

Muayene sırasında, çocuğun kafasında, bir yetişkinin avuç içi büyüklüğündeki canlı bir sülük tespit etti. Doktorların sözlerine göre, sülük çocuğun vücuduna, içtiği kirli sudan geçti.

Çocuk ameliyat edildi ve doktorlar, ebeveynlerden çocuklarının ne içtiğine dikkat etmesini tavsiyesinde bulundu.