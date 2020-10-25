Sokak köpeği, yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekledi

Olay, Çankaya ilçesi 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi.
Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokak köpeğinin yaya geçidinde insanlarla birlikte kırmızı ışıkta beklemesi dikkat çekti.
Vatandaşlarla birlikte bekleyen sokak köpeği, yayalara yeşil yanınca hareket etti.
Sokak köpeği, yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekledihttps://t.co/WDusZ34FiX pic.twitter.com/9XIXZW3tCR— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 25, 2020
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