Devrilen traktörden düştü, başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Durmuş Gök idaresindeki çekici, Seydişehir-Bozkır karayolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkisinde, Ahmet Kök yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada devrilen traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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