Hurdacı, Ayasofya'ya ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık çan buldu, Müze Müdürlüğü incelemeye aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde hurdacı tarafından antikacıya verilen çanın, Ayasofya'ya ait 2 bin yıllık çan olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te, bir hurdacı, tarihi niteliği olduğunu düşündüğü bir çanı antikacı Hakan Turan'a getirdi.

Çanın üzerini zımparalayan Turan, üzerinde 'Hagia Ayasofya' yazısını görünce, durumu İznik Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Üzerindeki resmin 'Nikaia' olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Çan'ın Ayasofya'ya ait olduğu ve 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından General Lysimakhos'un, M.Ö. 301'de General Antigonius'u mağlup ederek 'Antigonia' olan şehrin adını, eşi Nikaia'nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.

Eseri bir hurdacının kendisine verdiğini ifade eden antikacı Turan, "İznik'te antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi. İçlerinden bu çan dikkatimi çekti. Küçük bir ince temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettim. Üzerinde 'Hagia Ayasofya' yazısı ve bununla birlikte tarihler haç işareti vardı. Hatta Nikaia'nın resmi mevcut. Bu eserin müzeye gitmesi gerektiğini düşündüm. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden müzeye teslim ettim" dedi.