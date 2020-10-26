iPhone 12 için TBMM’ye başvuru yapıldı

Apple’ın iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti ve kulaklığı çıkardığı artık herkes tarafından bilinir hale geldi. Apple çevreyi korumaya katkı sağlamak için bunu yaptığını dile getirirken, şarj aleti ve kulaklığın birim fiyat bazında diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de oldukça pahalı olması epey tepki gördü.

ShiftDelete tarafından aktarılan habere göre dünya genelinde iPhone 12’lerin kutusundan sadece USB – Lightning kablo çıkıyor, tek bir ülke hariç: Fransa. Geçen günlerde paylaşılan iPhone 12 Pro kutu açılış videosunda da Fransa’dan satın alınan cihazın kutusundan EarPods, yani kablolu kulaklık çıktığı gözler önüne serilmişti.

Bunun nedeni tahmin edilebileceği üzere yasal zorunluluklar. Diğer ülkeler ile benzer şekilde şarj aleti yok, ancak Fransa’da telefonların kutusundan kulaklık çıkması zorunlu. Benzer bir kanunun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM’ye başvuru yapmaya başladı.

Başvurulardan biri şöyle: