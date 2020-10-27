Deniz polisinden sahilde sirenli ve anonslu koronavirüs uyarısı

İstanbul'da deniz polisi, boğazdaki denetimleri sırasında siren ve anonslarla sahildeki vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
İstanbul'da Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında boğazdaki gemilerde denetim için akşam Balat’tan hareket etti.
Denetimler sırasında polis ekipleri sahildeki vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bir süre bekleyerek, vatandaşları anonslarla koronavirüse karşı uyardı.
Sosyal mesafeye uymayan vatandaşları sirenlerle uyaran ekipler, daha sonra boğazdaki tekne denetimlerine devam etti.
Ekiplerin uyarılarını dikkate alan vatandaşların bulundukları bölgelerden uzaklaştıkları görüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)