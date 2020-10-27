Eski nişanlısıyla annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü

Konya’da bir kişi, kendisine karşı koruma kararı aldırmak için karakola başvuruda bulunan eski nişanlısı ve annesini arabanın içinde tabancayla vurarak öldürdü.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Elmalı Hamdi Hoca Caddesi Argunşah Sokak’ta yaşanan olay öncesi 27 yaşındaki Büşra Gizem Güzelsoy nişanlısı olan Ömer İ.'den ayrıldı. Güzelsoy, polise giderek Ömer İ.'den şikayetçi oldu ve koruma kararı aldırmak için başvuruda bulundu.

Olayın meydana geldiği saatte Büşra Gizem Güzelsoy ile annesi 48 yaşındaki Gülya Barutçu'nun içinde bulunduğu otomobilin yanına gelen Ömer İ. anne ve kızına tabancayla ateş etti.

Zanlı daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de cinayet mahallinde incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.