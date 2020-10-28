Maske takmayan Papa, sosyal mesafe kurallarından yakınıp 'Kovid adlı hanımefendiyi' suçladı

Cinsiyet meselelerine seleflerinden farklı yaklaşan ilk Güney Amerikalı ve Cizvit Papa, Kovid-19'dan şikayetini cinsiyetçi söylemle dile getirdi. Vatikan'daki kabulde ziyaretçilerin arasına karışamayacağı için özür dileyen Francis, "Bu, bize çok zarar veren Kovid adlı hanımefendi karşısında ihtiyaç duyduğumuz önlemlere aykırı olur" dedi.

Avrupa koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasının merkezine dönüşür ve İtalya son 24 saatte 24.991 yeni vaka, 205 ölü bildirirken, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Vatikan'daki haftalık kabulünde yine maskesiz boy gösterdi.

Kabulün başında iyi dileklerini sunmak isteyenleri selamlamak için aralarına karışamayacağından ötürü bir kez daha özür dileyen Papa Francis, bunu yapması halinde etrafında kalabalık oluşacağını belirterek şöyle dedi:

At the start of his General Audience this morning, Pope Francis once again apologized for not being able to greet the faithful personally, because of "the precautions we must take in the presence of this lady who is called Covid and who does so much harm." pic.twitter.com/aWcY4WlZ4c — Catholic Sat (@CatholicSat) October 28, 2020

"Ve bu, bize çok zarar veren Kovid denilen hanımefendi karşısında ihtiyaç duyduğumuz önlemlere aykırı."

"Bu sebepten sizi selamlamak için aşağı inemediğimden ötürü beni affedin. Sizi buradan selamlıyorum ve kalbimde tutuyorum, lütfen siz de beni kalbinizde tutun ve benim için dua edin."

Toplantının sonunda maskesiz yüz yüze selamlaşma

Bir saatlik kabul boyunca maske takan din adamları, toplantının sonunda maskelerini çıkarıp sıra oldular ve Papa ile tek tek el sıkışıp ayak üstü yüz yüze konuştular. Francis bu kısımda da maske takmadı.

En yüksek risk grubunda

Papa'nın Vatikan'da kurduğu Kovid-19 müdahale komisyonunun üyesi Rahip Augusto Zampini, gençliğinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle akciğeri kısmen alınmış 83 yaşındaki Francis'in enfekte olması halinde komplikasyonlar bakımından en yüksek risk grubunda bulunduğunu belirtti.

'Maske takması için baskı yapıyoruz' mesajı

Papa'nın en azından genel kabul sırasında maske takması temennisinde bulunan Rahip Zampini, "Bu konuda çalışıyoruz" dedi.

'Papa ile buluşmalarda maske takılmıyor, koronavirüs testi sorulmuyor'

Pandeminin başından beri sadece iki etkinlikte maske takmış şekilde görülen Francis'in akciğer sorunu nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği için maske takmak istemediği sanılıyor. Protokol yetkililerinin diğerlerinin neden maskesiz şekilde Papa'ya yaklaşmasına izin verdiğine, bugüne dek Vatikan bir açıklama getirmedi. Son dönemde Papa ile özel buluşmalara katılanlar da maske takılmadığını ve koronavirüs testinin negatif sonuçlandığının kanıtlanmasının talep edildiğini gözlemlemediklerini söyledi.

Aslında maske zorunluluğu var

Vatikan'daki pandemi düzenlemeleri ise hem iç mekanlarda hem de sosyal mesafenin garanti edilemeyeceği durumlarda dış mekanlarda maske takılmasını talep ediyor. Kabullere pandemi öncesine göre çok daha az sayıda insan alınıyor.

İtalya'da ikinci dalga önlemler kapsamında geceleri restoranlarla barlar kapatıldı, tiyatro, spor salonu ve yüzme havuzlarının kepenkleri indirildi, insanlara mecbur olmadıkça evden çıkmamaları tavsiye edildi.