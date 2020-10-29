Avrupa'daki ikinci Kovid-19 dalgasının sebebi, İspanya'dan kaynaklanan ve turistlerle yayılan mutasyona uğramış varyant

Avrupa'yı ilkini de geçen rekor sayıda vakayla vuran pandeminin ikinci dalgasının genelde kökeni İspanya'ya dayanan ve yazın turistler aracılığıyla kıtaya yayılan koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünden kaynaklandığı belirtildi.

Avrupa'daki ikinci dalgaya neden olan SARS-CoV-2'nin mutasyona uğramış türüne dair bulgular, İsviçre'deki Basel Üniversitesi, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve İspanya'daki SARS-CoV-2'nin genomik epidemiyolojisi projesi SeqCOVID'den bilim insanlarının yürüttüğü araştırmaya dayanıyor.

Araştırmaya göre, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantı, büyük ihtimalle ilk kez haziranda kayda geçen İspanya'nın kuzeydoğusundaki çiftlik çalışanlarındaki vakalardan kaynaklanıyor. Bir süper yayıcı nedeniyle çoğalıp bulaştığından şüphelenilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü, turistler ve diğer gezginler tarafından yurtdışına yayıldı.

Temmuz sonunda en az 6 Avrupa ülkesine sıçrayan '20A.EU1' isimli varyant, bu aya gelindiğinde kıta çapında 12 ülkenin yanısıra Hong Kong ve Yeni Zelanda'da belirlendi.

Bu varyantın daha öldürücü olduğuna dair ellerinde veri bulunmadığını söyleyen bilim insanları, Avrupa'da SARS-CoV-2'nin yüzlerce varyantının kol gezdiğini, ama pek azının 20A.EU1 kadar yaygın olduğunu aktardı.

"20A.EU1 varyantı ile 20A.EU2 denilen ikinci bir varyant, Avrupa'daki ikinci dalganın büyük çoğunluğunu oluşturuyor" diyen araştırma ekibi, İspanya'dan dönen tatilcilerin virüsün Avrupa'ya yayılmasında önemli rol oynadığını belirtti. Britanya'daki her 5 yeni vakadan en az 4'ünün bu varyanttan kaynaklanması örneğini veren ekip, pandemi sırasında kıtalararası seyahatlerin yasaklanmasından ötürü frenlenebilen varyantın yazın kıta içinde karantinasız seyahate izin verilmesi sayesinde yayıldığını belirterek şu eleştiriyi getirdi:

"20A.EU1 varyantının Avrupa çapında yaygınlaşmasının galebe çalması, yaz mevsimindeki seyahat kurallarıyla kısıtlamaların bulaşıyı önlemek için yeterli olmadığına işaret ediyor."

Varyantın bildik SARS-CoV-2'den daha bulaşıcı olabileceğini söyleyen ekip, ancak niye bu kadar hızlı yayıldığını kesinkes belirlemenin zor olduğunu dile getirdi. Ellerinde yeterince veri olmadığı için hastalığın daha ağır geçirilmesine yol açıp açmadığının bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Araştırma, Avrupa'da Almanya ve Fransa dahil pek çok ülkenin yeniden en az bir aylığına kapanma kararı aldığı sırada geldi.