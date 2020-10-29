Ankara'da Şule Çet Parkı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ahlatlıbel'de yaptığı bir parka 23 yaşında katledilen Şule Çet'in ismini verdi. Açılışa Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve Çet ailesi de katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şule Çet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Açılışa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’in eşi Nursen Yavaş, CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, Şule Çet’in babası İsmail Çet, kardeşi Şenol Çet ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Baba Çet: Mansur Yavaş sözünü tuttu

© AA Açılışta konuşan Şule Çet'in babası İsmail Çet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kızının adını yaşatmak için verdiği sözü tuttuğunu belirtti.

Mansur Yavaş'a ve parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden İsmail Çet, kadın cinayetlerinin durmasını istediğini, kadınlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların az olduğunu söyledi.

Şule Çet'in kardeşi Şenol Çet ise kardeşinin adının verildiği parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili sanık Çağatay Aksu ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 12 yıl 6 ay, Aksu'ya yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand da 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.