Düzce'de 15 kilogramlık levrek 2 bin 550 liraya satışa sunuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ağlara takılan 15 kilogram ağırlığındaki levrek 2 bin 550 liraya satışa sunuldu.

Limandan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçıların ağına 1,5 metre uzunluğunda 15 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü. Balıkla fotoğraf çektiren birçok vatandaş, bölgede bu büyüklükte levreğin her zaman yakalanmadığını söyledi.

Sadık Kara tarafından 2 bin 550 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor.