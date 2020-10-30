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    David Beckham

    Netflix'ten Beckham hamlesi: Peşinde kamera ekibi dolaşıyor

    © AFP 2020 / PAUL ELLIS
    Yaşam
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    Birbirinden ünlü isimlerle özel projeler için anlaşmalara imza atan Netflix bu kez Beckham ailesini radarına aldı. David Beckham'ın kariyeri ve özel hayatına odaklanacak proje için 172 milyon TL'lik anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

    ABD merkezli yayıncılık devi Netflix, birbirinden ünlü isimlerle anlaşmaya devam ediyor. Yüzlerce özel film ve dizi içeriğiyle her gün yeni bir atılım yapan Netflix, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ardından rotayı bu kez Beckham ailesine çevirdi.

    Sözcü'den Mert Yılmaz'ın haberine göre, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın yaşamına odaklanacak bir proje yapmak isteyen Netflix, bu kapsamda adımlarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre ABD’li şirket Beckham ailesiyle 16 milyon sterlin (172 milyon TL) karşılığında anlaştı.

    45 yaşındaki Beckham’ın merkezde olacağı yapımda, ünlü futbolcunun Manchester United günlerinden uluslararası bir yıldıza dönüşmesine, satın aldığı Miami CF kulübünden özel yaşamına kadar pek çok detay yer alması bekleniyor. David’in yanı sıra, şarkıcılığın ardından bir moda ikonuna dönüşen eşi Victoria ve çocuklarının da projede büyük rol oynayacağı belirtiliyor.

    The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, David ve Victoria’nın ilişkilerinin ilk dönemlerinin de ekrana gelebileceğini söylerken, “David’in ailesindeki herkes inanılmaz bir arşivçi. Onu daha kariyerinin başında bir çocukken bile kayıt altına alıyorlardı. Tüm yerel gazete haberleri, okul kayıtları ve takım fotoğrafları… Yıllar boyunca bunları biriktirdiler” dedi.

    Kamera ekibi takip ediyor

    Beckham’ın eski takım arkadaşları Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs ve Gary Neville gibi isimlerin de projede boy gösterme ihtimali olduğunu belirten kaynak, “Bir kamera ekibi şu anda David’in hayatını görüntülüyor. Onu gittiği her yerde takip ederek dünya çapında imza attığı işleri gösterecekler” dedi.

    Beckham’ın kurduğu yapım şirketi Studio 99’un da sürecin içinde olduğu öğrenilirken, projenin 2022 yılında gösterilmesi hedefleniyor.

    Serveti 3.7 milyar TL

    Kariyerinde Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan ve PSG gibi takımların formasını giyen Beckham 2013 yılında aktif futbol hayatını sonlandırmıştı. İngiltere milli takımının formasını da 117 kez terleten Beckham bu alanda da en başarılı isimlerden biri. Kariyeri boyunca saha dışındaki sponsorlarından da büyük kazanç elde eden Beckham’ın net servetinin 450 milyon dolar (3.7 milyar TL) olduğu belirtiliyor.

    Etiketler:
    Belgesel, David Beckham, Netflix
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