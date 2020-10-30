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    Bilecik'teki kazıda rastlanan iskelet

    'Batı Anadolu’nun en eski ergen insanı' keşfedildi

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    Yaşam
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    Bilecik'te bir apartmanın bahçesinde keşfedilen ve Batı Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan Bahçelievler Kazısı'nda rastlanan 8 bin 500 yıllık insan iskeletinin, Batı Anadolu'nun en eski neolitik dönemi ergen insanına ait olduğu tespit edildi.

    Bilecik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin, boş arazide gördüğü seramik parçalarını Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesi sonucu geçen yıl Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Bilecik Müze Müdürlüğü başkanlığında başlayan çalışmalarda, insan iskeletine rastlandığı aktarıldı.

    ‘Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi’

    Belediyenin desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Batı Anadolu'nun en eski insanına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, kazı sorumlusu BŞEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın şu ifadelerine yer verildi:

    "İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir çünkü yaşam süresi ağaç vesaire gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski neolitik dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz."

    Kazıda bulunan kemiklerin detaylı incelemesinin Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarında yapılacağını aktaran Fidan, "Yapılacak DNA analizleri sayesinde bulunan iskeletlerin cinsiyetine, ne yediklerine ne içtiklerine, yaşamlarında ne işler yaptıklarına, geçirdikleri hastalıklara ve ölüm sebeplerine ulaşabilecek. Atalarımıza dair edineceğimiz bu bilgiler bugün yaşayan biz insanlar için aydınlatıcı bilgiler olacak. Atalarımızın hayat tarzlarına, sağlıklarına dair edineceğimiz en küçük bilgiler bugünkü insanlar olan bizlerin hayatlarına etki edecek önemli bilgiler olduğunu göz önünde bulundurmamız kazıların önemini anlamamız için yeterli olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

    ‘Yeni analizler yaptıracağız’

    Yerleşimin ne zaman terk edildiğine dair henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirten Fidan,"Bu bölgedeki yaşamın bin yıllık bir zamanı kapsadığı ve günümüzden 8 bin sene önce yani MÖ 6 binler civarında neolitik yerleşmenin son bulduğunu düşünüyorum. Yerleşmenin sonunu anlamak için de protokole uygun olarak yıl sonundan önce yeni analizler yaptıracağız" diye konuştu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de şehrin böylesine eski bir yerleşkeye ev sahipliği yapmasının kendileri için sevindirici olduğunu aktardı.

    Şahin, "Hem tarihimize dair böyle bilgilere sahip olabilmek hem de atalarımızın yaşayışlarına dair bilgi edinebilmek bizim için mutluluk verici. İlerleyen dönemde yapılan kazı çalışmalarının şehrimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz. Tüm kazı ekibine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Kazı, ergen, Neolitik çağ, Bilecik, iskelet
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