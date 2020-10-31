Salgın düğün geleneklerini değiştirdi: Davetiyelere IBAN ve QR kod yazılıyor

Kovid-19 salgınıyla birlikte düğün davetiyeleri değişiyor. Düğün sahipleri katılamayacak olan davetliler için davetiyelerin altında ‘IBAN’ numarası ve QR kod paylaşmaya başladı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan düğünler 1 Temmuz itibarıyla yeniden yapılmaya başlandı.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, düğün sahipleri salgın nedeniyle törene katılmak istemeyen davetliler için yeni bir yönteme başvuruyor. Bu kapsamda davetlilere verilen düğün, nikah davetiyelerinin alt kısmına ‘gelin - damat destek hesabı’ adı altında IBAN numarası ya da direkt hesaba para aktarılabilecek QR kodu paylaşmaya başladı.

Maske uyarısı var

edavetiye.com yetkilisi Rojda Meryem Cengiz, pandemiyle birlikte düğün sahiplerinin davetiye taleplerinin de değiştiğini dile getirdi. Bu dönemde daha çok nikah tercih edildiğini belirten Cengiz, “Son üç aydır düğün sahipleri çok tedirgin. Davetiye bastırıyorlar fakat tarihler erteleniyor. Bu dönemde nikah sonrasındaki restoran davetleri ya da açık alandaki törenler için masaüstü kart bastırıyorlar” diye konuştu.

Davetiyelerde IBAN numarasının yer almaya başladığını ifade eden Cengiz, “Davetiyelerdeki not kısımlarında ‘pandemiye uygun dezenfektan işlemi yapılmıştır’, ‘maske takmak zorunlu’ yazıları yer almaya başladı. Son dönemde IBAN numarası eklenmesinde çok artış var. Hatta takı için banka QR kodu da ekleniyor. 100-200 adet davetiye bastırıyorlar, son dönemde 50 adet bastıran da var” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan gönderiliyor

onlinedavetiye.com.tr yetkilisi ise, adetlerde düşüş olduğunu belirterek, “Birçok düğün iptal oldu, nikah yapılmaya başlandı. Davetli sayısı da kısıtlı olduğu için adetler de düşük oluyor. Önceden 1000 davetiyeye kadar basılırken şu an 100-200 adet basılıyor. Pandemi kurallarını davetiyelerin altına not şeklinde yazıyoruz. IBAN numarası eklemek isteyenler de oluyor” diye konuştu.

davetiyeland.com yetkilisi de, “Davetiye adetleri düştü. Artık davetiyelerin çoğuna pandemi notları yazılıyor. Sosyal medyadan da göndermeyi tercih ediyorlar” dedi.