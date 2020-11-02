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    Amber Heard - Johnny Depp

    Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığını yazan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetti

    © REUTERS / Dave Hunt/AAP
    Yaşam
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    Hollywood yıldızı Johnny Depp, Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ü 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybetti.

    Johnny Depp'in kendisi hakkında "eşini döven" ifadelerine yer veren The Sun gazetesine ve yazı işleri müdürü Dan Wooton'a açtığı davayla ilgili karar bugün açıklandı. 

    Londra Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 4 aydır tarafları ve tanıkları dinledikten sonra Depp'in haksız olduğuna karar verdi. Davanın yargıcı, The Sun'da yer alan haberin 'esas itibarıyla doğru' olduğunun kanıtlandığını söyledi.

    '12 kez darp etti'

    Karar metninde, Depp'in Heard'ü 12 kez darp ettiği belirtildi. Şiddet döngüsünün 2013 yılında, Heard eşinin dövmesi hakkında olumsuz yorum yaptığında Depp'in attığı tokatla başladığı ifade edildi. 

    Kararda ayrıca, evlilikleri boyunca Depp'in uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra da eşini darp ettiği belirtildi.

    Yargıç, "Sanıkların anlattığı 14 olayı ve ilişkinin detaylı geçmişini incelemem, (The Sun'ın) yayınladıkları haberin büyük ölçüde doğru olduğunu gösterdi" dedi. 

    'Karar sürpriz olmadı'

    Heard'ın avukatı Elaine Charlson Bredehoft, bekledikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Çok yakında, ABD mahkemesine de güçlü kanıtlar sunacağız. ABD mahkemesinde Amber Heard için adalet sağlamaya ve Bayan Heard'ın ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlıyız" diye konuştu. 

    The Sun gazetesinin sözcüsü ise, "The Sun direndi ve yirmi yılı aşkın süredir aile içi şiddet mağdurları için kampanya yürüttü. Aile içi taciz mağdurları asla susturulmamalıdır. Yargıç'a dikkatli değerlendirmesi için teşekkür ediyoruz ve Amber Heard'a mahkemeye ifade verme cesareti için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

    Johnny Depp ve Amber Heard'den ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 

    ​Ne olmuştu? 

    Johnny Depp'in parmağından yaralanmış halde sedyede yattığı iddiasındaki bir fotoğraf kanıt olarak Londra'daki mahkemeye sunuldu.
    © REUTERS / High Court handouts
    Mahkemede didik didik edilen Johnny Depp-Amber Heard evliliğinde kan gövdeyi götürmüş
    Depp, eşi Amber Heard ile 15 ay süren evliliğini 16 Ağustos 2016 günü noktaladı. Bu süreçte çiftin kavga görüntüleri internete sızarken, 30 yaşındaki Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü.  Çok konuşulan boşanma davası sonunda Deep'in avukatı Laura Wasser ile Head'in avukatı Samantha Spector taraflar adına 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşması yaptı.

    Boşanmanın ardından, Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a iftira davası açtı. 57 yaşındaki aktörün kendisini çok ağır düzeyde istismar ettiğini söyleyen Heard, "Bazı olaylar o kadar vahimdi ki, kasten ya da kontrolünü kaybedip çizgiyi aşarak beni öldüreceğinden korktum. Özellikle ilişkimizin son döneminde beni pek çok kez bilhassa öldürmekle tehdit etti" diye konuştu.

    34 yaşındaki aktris, dış görünüşünü Depp'in takıntı haline getirdiğini, bazı kıyafetleri giydiğinde 'sürtük', 'şöhrete aç', 'dikkat çekme fahişesi' gibi laflar işittiğini anlatarak şöyle devam etti:

    "Bana uyguladığı istismara yumruk, tokat, tekme, kafa atmak ve boğazımı sıkarak nefessiz bırakmak kadar beni kaldırıp bir yerlere fırlatmak, saçımı çekmek, yere atmak ve cam bardak gibi cisimler atmak dahildi."

    Heard, öfke krizleri yatıştıktan sonra Depp'in kabahati 'canavar' adını taktığı bir öteki-bende bulduğunu aktardı.

    Depp ise, hayatında hiç bir kadına şiddet uygulamadığını ve asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyleyerek Heard'e 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Depp'in avukatı Adam Waldman da Heard’ün ünlü aktöre ‘seri olarak şiddet uyguladığını’ ve bunun üstünü örtmek için ‘ayrıntılı şiddet planını uydurduğunu’ söyledi.

    Kendisiyle boşandıktan sonra Heard’ın Elon Musk ile ilişkiye başlayadıklarını söyleyen Depp, evlilikleri sırasında Heard'ün kendisini Musk ile aldattığını da iddia etti.  Tesla’nın CEO’su Musk ise, Heard ile olan ilk ayrılıkları sonrası “Ona gerçekten aşıktım ve acı çektim” açıklaması yaptı.

    Depp, aynı zamanda eski eşi Heard'e kendisi hakkında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle ABD'de 50 milyon dolarlık dava açmıştı. 

    Etiketler:
    Kadına şiddet, Şiddet, Darp, Dava, iftira, The Sun, Amber Heard, Johnny Depp
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