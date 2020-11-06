Keyif için esrar içilmesinin yasallaşması, Yeni Zelanda'da kılpayı farkla reddedildi

Yeni Zelanda, Başbakan Ardern'in gençliğinde esrar kullandığını söylemesinin en heyecanlı yanını oluşturduğu genel seçimlere koşut referandumda ötanazinin yasallaşmasını kabul etti, keyif için esrar içilmesinin yasallaşmasını ise reddetti. Ancak ikinci sonucun kılpayı farkla gelmesi, Pasifik ada ülkesinin bu konuda bölünmüşlüğüne işaret etti.

Yeni Zelanda'da keyif için esrar içilmesinin yasallaşmasına verilen yüzde 48.4 oranında 'evet', sadece 67 bin 662 oyla, yüzde 50.7 oranındaki 'hayır'ın gerisinde kaldı. Geçen haftaki anketler, hayır oranını yüzde 53.1 oranında göstermişti.

Ötanazinin yasallaşması ise yüzde 65.1 oranında 'evet'le tartışmaya yer bırakmayan destek aldı.

Seçim sonrası her ikisinin de yasallaşmasından yana oy kullandığını belirten İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern, yasal bağlayıcılığı olmadı halde, her iki sonucu da uygulayacaklarını söyledi. Böylece kendi başbakanlığı döneminde esrarla ilgili yeni bir referanduma kapıyı kapadı.

Ancak halihazırdaki uyuşturucu yasalarında reform yapılmasını savunanlar, Ardern'in sandığa gidilmesinden önce esrarın yasallaşmasına desteğini açıklamamış olmasından hayal kırıklığı dile getirdi. Bu yıl hastalara daha kolay erişim sağlayan Tıbbi Esrar Programını başlatan Ardern'in "Esrar kullananların suçlu durumuna düştüğünü şahsen görmek istemem" sözü de keyif için esrar içilmesinin yasallaşması kampanyasının sloganlarından biri oldu.

Kampanya, referandum sonucu yüzünden yasaların aynen korunması halinde yerli Maori halkının mensuplarını orantısız şekilde hedef almaya devam edeceği uyarısını yaptı. Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 16'sını oluşturan Maoriler, esrar bulundurmaktan Maori olmayanlara kıyasla üç kat fazla tutuklanıp yargılanıyor.

Eski İşçi Partili Başbakan Helen Clark, esrar kullanımının yasaklanmasının işe yaramadığı gibi cezalandırma kapsamında olmasının yanlış sonuçlar verdiğini, bu yüzden terk edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Clark, 25 yaşına gelmiş Yeni Zelandalıların yüzde 80'inin en az bir kez esrar içtiğine dikkat çekerken, araştırmalara göre son 12 ayda Yeni Zelanda'da 590 bin kişi, yani nüfusun yüzde 15'i esrar kullandı.

Esrarın yasak olması gibi boş işlerle uğraşılmaması pozisyonuna pek çok halk sağlığı uzmanı da destek veriyor.

Çifte referandum, 40 yaşındaki solcu kadın başbakan Ardern'in ezici çoğunlukla iktidarda kalmasına sahne olan 17 Ekim genel seçimiyle birlikte düzenlendi. İlk Maori kadın dışişleri bakanını içermesi dahil bugüne değinki en büyük çeşitliliği arz eden yeni Ardern hükümeti bugün göreve başladı

Halihazırda Belçika, Hollanda, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg tarafından hayata geçirilen ötanazinin yasallaşması, Yeni Zelanda'da Kasım 2021'de yürürlüğe girecek.

Uygulanabilmesi için 6 ay içinde ölümle sonuçlanması beklenen hastalığı olan ve öldürücü dozda ilaç isteyecek kadar dayanılmaz acı çeken zihinsel sağlığı yerinde bir yetişkinin olması gerekiyor. Talebin hastanın hekimi ve bağımsız bir doktor tarafından imzalanması ve kişinin bilinçli karar verme kabiliyeti konusunda şüphe varsa psikiyatriste başvurulması gerekiyor.