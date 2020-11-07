Çin’de annesini diri diri gömen adam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

China Daily gazetesinin aktardığına göre, Çin'de bir adam, 79 yaşındaki engelli annesini bir el arabasına koyarak terk edilmiş bir mezarlığa götürdü ve diri diri gömdü.

Adamın eşi, kayınvalidesi kaybolduktan 3 gün sonra, durumdan şüphelenerek polise gitti.

Haberde, yaşlı kadının yaklaşık 70 saat boyunca mezarda kaldığı, bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığı, annenin kurtulduktan sonra bile oğlunun hapse girebileceğinden endişesini dile getirdiği kaydedildi.

Yaşlı kadın, eylül ayında hayatını kaybetti.

Mahkeme tarafından kasıtlı cinayetle suçlanan adam, 12 yıl hapis cezasına çaptırıldı.