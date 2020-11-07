Ayasofya'nın sembol kedisi Gli hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir süre önce rahatsızlanan, Ayasofya Camisinin sembol kedisi Gli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. 24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi. Seni hiç unutmayacağız Gli" ifadelerini kullandı.

Gli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.



24 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören #Ayasofya’nın kedisi Gli yaşlılığa bağlı olarak maalesef yaşamını yitirdi.😔



Seni hiç unutmayacağız #Gli 🐈#AyasofyaCami pic.twitter.com/Ly6IXsEMHJ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 7, 2020

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