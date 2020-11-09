Kendisini reddeden kadını sırtından bıçakladı

Bir süre önce Ahmet Y.’nin iş yerinde çalışmaya başlayan yabancı uyruklu Zolaika R, iş yeri sahibinin kendisine arkadaşlık isteğinde bulunması ve sürekli olarak rahatsız etmesi üzerine işten ayrıldı. İşten ayrılan kadının peşini bırakmayan iş yeri sahibi Ahmet Y. sürekli olarak kadını takip ederek arkadaşlık istediğinde bulunmaya devam ederken, gece yarısı yine kadını takip ederek dışarı çıktığı esnada zorla arabaya bindirmek istedi.

Kadının araca binmeyi reddetmesi ve kaçmaya başlaması üzerine Ahmet Y. ekmek bıçağı ile araçtan inerek kadının peşinden koşmaya başladı. Ahmet Y., bir süre sonra yakaladığı kadını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. olayın ardından kayıplara karıştı.