Lübnan’da göktaşı düştü iddiası

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yanan bir göktaşının düştüğü ve yangına neden olduğu ileri sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın yerel sakinlere dayandırdığı haberine göre Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde düşen bir göktaşı yangına neden oldu.

Gökyüzünde uçan küresel bir nesne gören Al-Talil köyünün sakinlerinin şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktaran ajans, göktaşının düzlük araziye düştüğünü, ardından tarlalarda yangın başladığını ifade etti.

Habere göre köyün sakinleri gördüklerini ‘garip bir olay’ olarak niteledi.

Метеорит упал на севере Ливана в провинции Аккар и вызвал пожар, сообщает ливанское национальное агентство NNA. pic.twitter.com/5dwLso0BtH — SwankyStas (@StasSwanky) November 8, 2020

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