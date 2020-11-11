Apple yeni Mac Mini modellerini görücüye çıkardı

Apple, internet üzerinden gerçekleştirdiği dev etkinlikte yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Bu ürünlerden biri de kendi işlemcisi olan M1'den güç alan yeni Mac Mini oldu.

TSİ dün 21.00'de başlayan ve yaklaşık 1 saat süren etkinlikte Apple yeni M1 işlemcisiyle dikkatleri üzerine çekti. Tanıtılan ürünlerden biri de bu işlemciyi kullanan Mac Mini'ydi.

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre CPU performansı 3 kat geliştirilen ürün, böylelikle grafik performansı söz konusu olduğunda oldukça yüksek bir performans gösteriyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre 6 kat daha hızlı grafik performansı sunan ürün, Mac Mini’yi 5 kat daha hızlı hale getirdi. Bir diğer önemli nokta da Apple'ın bu cihazı önceki nesle göre 15 kat daha hızlı işleme yapabilir hale getirmiş olması.

Apple has unveiled its M1 processor chip, the company's first proprietary chip, that will power a new lineup of Macbooks https://t.co/Arleyccx4H pic.twitter.com/YGpNLkPptA — CNN (@CNN) November 11, 2020

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Üzerinde 16 milyar transistörle geliştirilmiş çip bulunan Apple M1 platformu; GPU, CPU ve Neural Engine dahil pek çok özelliği tek çatı altında topluyor. 8 çekirdekli CPU ile yüksek güç sunan ürün, diğer yandan 7.7 inç'lik minik kasasında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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Neural Engine üzerinde ise biraz durmak gerekiyor. Makine öğrenimi ile birlikte görüntü işlemeden video analizine ve ses tanımaya kadar birçok işlevde yüksek performans ortaya çıkıyor.

Apple M1 ile yeni Mac Mini, bağlantı tarafında da iddialı görünüyor. 40 Gbps'ye varan veri aktarım hızlarına ulaşan Mac Mini, bunun dışında harici cihazların da şarj olabilmesini sağlıyor.

Mac mini launched



• Powered by Apple M1

• 3x Faster CPU

• 6x Faster GPU

• 15x Faster ML Performance

• macOS Big Sur



From $699#AppleEvent pic.twitter.com/ijLklKjU0D — Techno Anoop (@technoanoop) November 10, 2020

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Yeni Apple Mac Mini, aynı zamanda 4K’ye kadar çözünürlük sunan HDMI 2.0 özellikli ekran ile 6K’ya kadar çözünürlük sunan bir adet harici ekran desteğine sahip ve cihaza bağlanabiliyor.

Wi-Fi 6 teknolojisini de destekleyen ürün, 1.2 Gbps’ye kadar aktarım hızı sunuyor.

Türkiye fiyatları belli oldu

Yeni Mac Mini'nin fiyatları da belli oldu. 256 GB depolama kapasitesine sahip olan modelin fiyatı 7 bin 899 TL olurken, 512 GB hafızalı model ise 10 bin 999 TL'ye satılacak.

Cihazların satışına 17 Kasım'da başlanacak.