Britney Spears'den rest: Babamın vasiliği kalkmadıkça şarkı söylemeyeceğim

1990'lar ve 2000'lerin başında pop müziğin prensesi olarak anılan Britney Spears, üzerindeki baba vesayetini kaldırmak için yargıya ilk başvurusunun başarısızlığa uğramasının ardından rest çekti.

2007'de özel hayatındaki iniş çıkışların ardından 2008'de babasının vasiliği altına giren 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, babasının 12 yıldır devam eden kontrolünden çıkmadığı müddetçe şarkı söylemeyeceğini duyurdu.

Babasının vasiliğinin kalkması için mahkemeye giden Britney Spears'in avukat ekibi, özel hayatı, kariyeri ve mali işlerini kontrol eden babasından korkan şarkıcının vasilik kalkmadığı sürece şarkıcılık kariyerine geri dönmeyeceğini söyledi.

Los Angeles Üst Mahkemesi'nde James Spears'in vasiliğinin kalkması için görülen davada, avukat Samuel D Ingham III "Müvekkilim babasından korktuğuna ve babası kariyerini yönettiği müddetçe bir daha sanatını icra etmeyeceğine dair beni bilgilendirdi" dedi.

Yargıç Brenda Penny ise baba Spears'in rolünü askıya almayı reddetti, ama askıya alınmasına yönelik gelecekteki dilekçeleri değerlendireceğini belirtti.

Baba Spears'in avukatı Vivian Lee Thoreen, müvekkilinin vasilik sicilinin mükemmel olduğunu, şarkıcıyı borçtan çıkarıp 60 milyon dolarlık servete eriştirdiğini söyledi.

Yargıç Penny ise Britney Spears'in varlığı üzerinde babasıyla birlikte Bessemer Vakfı isimli kurumsal yedieminin eş-vasi olması talebini kabul etti.

Babasının vasiliğinin kalkması için 'Britney'yi Özgür Bırakın' (#FreeBritney) sloganıyla kampanya yürüten şarkıcının hayranları, duruşma sırasında mahkeme önünde protesto da düzenledi.

Kampanya içinden bir grup, şarkııcının Los Angeles'daki evinde esir tutulduğunu ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve videolarla özgürlüğüne kavuşturulması için şifreli mesajlar gönderdiği iddiasında.

Kampanyaya Spears'in ekibi de destek veriyor.