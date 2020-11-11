Japonya'da ayılara karşı 'canavar kurt robotlar' devrede

Japonya'nın bir kasabasında artan ayı saldırılarına karşı kasaba sakinleri ayıları korkutmak için robot kurtlar konuşlandırdı.

Hokkaido adasındaki Takikawa kasabasında eylül ayında çevrede giderek artan sayıda ayı görünmesine karşı, kasaba yetkilileri iki adet canavar kurt robot satın alarak, kasabaya robotları yerleştirdi. Yetkililer o günden bu yana ayılarla karşılaşamdıklarını belirtti.

Ulusal yayın kuruluşu NHK, Japonya'da son beş yılın en yüksek seviyesinde ayı gözlemlendiği ve ayıların çoğunlukla batı ve kuzey Japonya'daki kırsal alanlarda görüldüğünü bildirdi.

2020 yılı içinde bölgede ikisi ölümcül olmak üzere düzinelerce ayı saldırısının yaşanması üzerine hükümet konuyu ele almak adına acil durum toplantısı gerçekleştirdi.

Ayılara karşı devreye sokulan canavar kurtların dört ayağı, titreşimli ve tüylü bir gövdesi ve parıldayan kırmızı gözleri bulunuyor. Hareket dedektörleri etkinleştirildiğinde, robot kurt başını hareket ettiriyor, gözündeki ışıklar yanıp sönüyor ve robottan başta kurt uluması olmak üzere çeşitli sesler çıkıyor.

Canavar robot kurtların üreticisi Ohta Seiki, 2018'den beri yaklaşık 70 adet robot kurt sattığını açıkladı.

Bir asırdan fazla bir süre önce avlanarak nesli tükenen gerçek Japon kurdunun yaşam alanının ülkenin orta ve kuzey adaları olduğu belirtildi.