UPS, çalışanlarına getirdiği 'sakal yasağını' kaldırdı

Uluslararası kargo şirketi UPS, çalışanlarının dış görünüşüyle ilgili kısıtlamaları gevşetme kararı alarak sakal, saç örgüsü ve piercing yasağını kaldırdı.

Uluslararası kargo şirketi UPS, çalışanlarının dış görünüşüyle ilgili bazı kısıtlamaları gevşetme kararı aldı.

Şirket, yeni yönergelerin 'farklılıkları yüceltme' çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Şirket tarafından uygulanan sıkı kurallar, saç stilinden şort uzunluğuna kadar geniş bir yelpazedeydi.

Sakalda 'sağlık ya da dinsel muafiyet' şartı

Çalışanlarına sağlık nedeniyle ya da dinsel bir muafiyet aldıkları takdirde sakal bırakmalarına izin veren şirket, afro stil saç ve saç örgüsünü serbest bıraktı.

Küpeler ve yüz piercingleri üzerindeki yasağı da kaldıran şirket, dövmelerin hâlâ kapatılması gerektiğini bildirdi.

Şirketin bu serbestliği çalışanlarına işle uyumlu olma ve güvenlik sorunu yaratmama şartıyla verdiği ifade ediliyor.

Söz konusu katı kurallar şimdiye dek çoğunlukla teslimat şoförleri gibi göz önündeki çalışanları kapsıyordu.

Daha önce şirkete 'dinsel ayrımcılık' davası açılmıştı

2018'de UPS, ABD Kongresine bağlı Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu tarafından sakal ve saç uzunluğuyla ilgili kısıtlamaları nedeniyle açılan bir dinsel ayrımcılık davasında 4.9 milyon dolar ödemek zorunda bırakılmıştı.

UPS, kasım ayında ilk kadın genel müdürü olarak Carol Tomé'yi görevlendirmişti. Tomé'nin çalışanlarının geri bildirimlerini dikkate aldığı ve çalışanlardan, bu alandaki düzenlemelerin onların UPS'i tavsiye etme olasılıklarını artıracağını işittiği belirtilmişti.