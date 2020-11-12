Koronavirüs aşısını geliştiren Türk çift, eve gidip çay demlemiş

Almanya'da kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin olan BioNTech adlı şirket, yeni tip koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşıyı geliştirdi. Haberi alan çift, evde kutlama için çay demlediklerini ifade etti.