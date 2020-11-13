İsrailli şirketten yeni teknoloji: Kulaklığa gerek kalmadan müziği doğrudan beyne gönderecek

Müzikseverlere yeni bir deneyim sunmaya hazırlanan İsrail merkezli teknoloji şirketi Noveto Systems, kulaklık ya da herhangi bir bağlantı olmadan sesleri insanın beynine gönderen bir cihaz geliştirdi.

İsrail'de geliştirilen yeni teknoloji, herhangi bir kulaklık, hoparlör ya da bağlantı olmadan müziğin insanın beyni içinde çalıp sesleri dinlemesini sağlayacak.

Noveto Systems şirketi, bugün tanıttığı SoundBeamer 1.0 adı verilen yeni masaüstü cihazla müşterilerine hiç kimseyi rahatsız etmeden müzik dinleme, TV izleme ve bilgisayar oyunu oynama sözü veriyor.

Imagine moving around in your own personal sound bubble. You listen to your favorite tunes, play loud computer games — all without disturbing those around you. “Sound beaming” is a new futuristic audio technology from Noveto Systems, an Israeli company. https://t.co/p31OuM4SKN — The Associated Press (@AP) November 12, 2020

​Sound beaming (ses saçma) adlı bir teknolojiyle çalışan cihaz, başta kullanıcının kulağının konumunu belirleyen ve daha sonra sesi göndermek için ses ötesi dalgalarını kullanan 3D algılama modülüyle çalışıyor.

Gelecek yıl prototipin daha 'küçük ve seksi' versiyonu çıkıyor

Sound beaming yeni olmasa da Noveto, bu teknolojiyi kullanarak tüketiciye yönelik ilk markalı ürünü sürmüş olacak ve bu prototipin 'daha küçük ve seksi' bir versiyonunu 2021 Noeli'nde açıklamayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bu hafta müşteriler, her iki kulağa eşit şekilde vuran geleneksel stereo ses sistemini veya dinleyiciyi sarıp 360 derece ses deneyimini yaratan 3 boyutlu seçeneklerinden biri alabilir.

'Bir bilim kurgu filmindeymişsiniz gibi'

Associated Press (AP) ajansı, teknolojinin demosuna ilişkin "Dinleme hissi doğrudan bir bilim kurgu filminin içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. 3 boyutlu ses o kadar yakın ki sanki kulaklarınızın içindeymiş, önünde, üstünde ve arkasındaymış gibi" ifadelerine verildi.

Haberde, "Demoda, dinleyicinin tamamen sahneye taşındığını hissettiği, bir göldeki kuğuların, vızıdlayan arıların ve şırıltılı bir derenin olduğu bir doğa videosu yer alıyor” ifadeleri de kullanıldı.

Nerede olduğunuzu biliyor, talimata gerek yok

Herhangi bir talimat almadan, bir şekilde dinleyici nereye giderse gitsin, kulağının nerede olduğunu bilen cihaz, kulaksız olduğu için dinleyiciye başkalarıyla iletişim kurma şansı da tanıyor.

SoundBeamer 1.0 ürün müdürü Ayana Wallwater, "Birçok insan 'Vay canına, buna inanamıyorum' diyor. İnanmıyorsun çünkü hoparlör gibi gözüküyor. Ancak başka kimse duyamaz... Sizi destekliyor ve her şeyin merkezinde siz varsınız" diye konuştu.

Wallwater, “Cihaza nerede olduğunuzu söylemenize gerek yok. O kesin olarak tek yere yayın yapıyor...Siz nereye giderseniz, sizi takip eder. Bu yüzden o kişisel olarak sizin. Sizi takip ediyor ve kafanızın içinde ne istediğinizi çalıyor" dedi.

'Başkalarıyla iletişimde kalmaya devam edebilirsiniz'

"Hayal ettiğimiz şey buydu" diyen Wallwater, "İstediğimiz sesi duyabileceğimiz bir dünya. Başkalarını sesinizle rahatsız etmenize gerek yok. Ancak yine onlara iletişim kalabilirsiniz" diye konuştu.

Şirketin CEO'su Christophe Ramstein, teknolojiyi tanımlamak için doğru kelimeleri bulamadığını belirterek, "Beyin, bilmediği şeyi anlamaz" ifadelerini kullandı.