Denizli’de koronavirüsü yenen hamile kadın tedavi sırasında zatürreye yenildi

Denizli’de koronavirüsü yenen anne adayı, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalanınca hayatını kaybetti. Anne karnında bulunan 7 aylık bebeği ise doktorlar tarafından sezaryanla alınarak, hayata tutunması için kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

Serinhisar ilçesinde 23 yaşındaki N.Ö. isimli kadın, koronavirüs şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 7 aylık hamile kadın, tedavi altına alındı.

Bir süredir tedavisi devam eden genç kadın, koronavirüsü yenmeyi başardı. Anne adayı olmak için hazırlanan kadın iddialara göre, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalandığı belirtildi.

Tedavi sırasında aniden fenalaşarak ameliyata alınan N.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 7 aylık bebeği ise sezaryan yardımıyla alınırken, bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.